Workshop de Teatro nas Oficinas de Verão destinadas aos mais jovens no CineTeatro de Almeirim

Vai decorrer de 1 a 5 de julho das 15h às 18h no Cine Teatro de Almeirim, uma Oficina de Teatro destinada a todos os jovens dos 12 aos 16 anos. Organizada pela API&Parceiros em colaboração com a professora de artes cénicas, Goreti Meca, esta Oficina de Teatro vai desenvolver atividades, tais como a representação, a dança, a ginástica e a música.Durante a próxima semana os mais jovens têm uma oportunidade de trabalhar o corpo, a voz, o movimento, o relaxamento e a concentração.

Para inscrições contactar a API através do telefone: 910 658 272 ou ainda através do site: www.apioficinasverao.tk.