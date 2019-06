U. Almeirim ganha apoio de 25 mil para sintético no D. Manuel de Mello

O U. Almeirim tem inscritos 25 mil euros de apoio na lista provisória de Candidaturas de Financiamento do IPDJ para colocação de um relvado sintético no Estádio D. Manuel de Mello.



O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que o clube tem a candidatura pré-aprovada no Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas – 2019.



O IPDJ só deverá atribuir este valor se tiver garantido o resto do financiamento. A obra pode custar aproximadamente 150 mil euros.



(em atualização)