Não há soluções, há caminhos: 24 de junho

O que é ser próximo, ser amigo? É estar tão perto do outro que se entende bem como vive, o que sofre, as suas alegrias e os seus problemas, e ao mesmo tempo é estar tão longe que se pode intervir com liberdade e objectividade. Se estou demasiado perto, passo os problemas para mim, não posso agir e fico dependente, se estou demasiado longe, não entendo o que se passa! Resolver os problemas do outro é paternalismo, ficar com eles é infantilismo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.