Este sábado, 22 junho, foi dia de Graduações no Taekwondo dos 20 Kms de Almeirim com a presença de muitos pais e familiares.



“um agradecimento aos responsáveis da secção e ao treinador Jaime Rosário pela forma como mais uma vez nos acolheram. Parabéns a todos os atletas”, destacou o vereador com a pasta do desporto.