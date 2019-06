Tomás Dionísio troca U. Leiria pelo Fazendense

Após saída do Fazendense durante as camadas mais jovens, Tomás Dionísio está de regresso a “casa”, depois de uma passagem pelo distrito de Leiria.



É descrito como um jogador criativo “que pretende encantar os adeptos do clube. Aliando a sua juventude e experiência num nível superior da formação, este jogador promete acrescentar qualidade e opções no plantel, neste novo projecto.”



Tomás Dionísio é um dos reforços para o Fazendense.