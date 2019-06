Festas Cidade: Cheia que “nem um ovo”

A última noite foi a que registou maior presença de público nas Festas da Cidade 2019, no dia do concerto de David Antunes.



O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, colocou mesmo várias fotografias com destaque para a presença de público: “Mais uma vez um mar de gente para assistir ao concerto de um grande artista. Esta voltou a ser uma das melhores noites das festas.”



O artista respondeu também nas redes sociais com agradecimentos: “Obrigado pela confiança e convite. Sinto-me verdadeiramente em casa.”



As Festas da Cidade 2019 terminam no próximo domingo.