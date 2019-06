A empresa Grésdias vai estar terça-feira, dia 18 junho, nas Festas da Cidade numa ação de promoção.



O Homem de andas vai estar também a distribuir gratuitamente o Jornal O Almeirinense.



Esta terça-feira, dia 18 de junho, é dia de música tradicional com Sons do Tempo . a Marcha do CRIAL na Av. 25 de Abril e Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim no palco dois.