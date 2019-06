Alerta: Fazendas e Paço dos Negros sem água

Devido a trabalhos no Sistemas de Abastecimento de Água de Paço dos Negros e Fazendas de Almeirim, para reparação de condutas, a empresa Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento na zona alta da localidade de Paço dos Negros e parte das Fazendas de Almeirim no período entre as 14h e as 20h no dia 19 de junho, quarta-feira, nos locais indicados:



Na povoação de Paço dos Negros: Rua do Cabeço |Rua José Braz |Rua Manuel Pé Leve | Rua Canto das Carvalhas| Rua General Humberto Delgado Rua Moinho de Vento |Rua da Moquita |Rua da Escola Rua dos Pirolitos |Rua Empresaria dos Santos Teixeira



Na povoação de Fazendas de Almeirim: Estrada de são Pedro | Rua Fonte Nova |Rua Francisco Fernandes Rua José Peixe |Estrada de Santo António



Também no período entre as 14h e as 16h no dia 19 de junho, vai existir um corte em toda a povoação de Fazendas de Almeirim, exceto as seguintes vias: Estrada de São Pedro, Rua Fonte Nova, Rua Francisco Fernandes, Rua José Peixe e Estrada de Santo António.



A ÁGUAS DO RIBATEJO alerta que só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente. No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).