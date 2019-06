Rotary inaugura sala no Centro Paroquial e homenageia almeirinenses

No âmbito da Sessão de Transmissão de Tarefas que dita o fim do ano rotário a 30 de junho, o presidente cessante do Rotary Club de Almeirim, António Maximiano, descerrou ontem, dia 14 de junho, uma lápide numa sala no Centro Paroquial de Almeirim que assinala o contributo rotário, em parceria com o Crédito Agrícola, para a aquisição de material e equipamento. Cadeiras de papa, espreguiçadeiras, brinquedos didácticos, um microscópio, lupas foi algum do material adquirido e destinado às crianças da creche, do pré-escolar e do ATL.

Depois, de uma visita , guiada pela diretora do Centro, Inês Carrilho, às instalações que contemplam os mais novos e os idosos numa abordagem interoperacional, a comitiva Rotary dirigiu-se à Urbanização de S. Roque onde plantou uma “árvore da amizade”, um carvalho que simboliza o espírito de companheirismo e de proximidade com a comunidade.

Durante o jantar, que contou com a presença de elementos dos clubes rotários de Santarém, Abrantes, Rio Maior, Peniche e de governadores passados do Distrito 1960, o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, recebeu o Prémio Paul Harris, atribuído pelo Rotary Club aos almeirinenses em agradecimento pelo contributo de ajuda à erradicação da poliomielite e pelo reconhecimento da preocupação do município pelas questões ecológicas, como o caso da alteração da iluminação pública.

No mês em que se comemora o 16º aniversário da fundação do Rotary Club de Almeirim, o clube recebeu do Rotary Club Internacional a Menção Presidencial, uma distinção atribuída ao mandato cessante pelo cumprimento de todas as tarefas. Foi ainda empossado o presidente “entrante”, Arnaldo Xarim, que entra em funções no próximo dia 1 de julho, para um mandato de um ano. Foi ainda anunciada a criação do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário que marca já a política de proximidade da próxima equipa rotária.