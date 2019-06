Tal como O ALMEIRINENSE já tinha adiantado, O Hóquei Clube Os Tigres chegou a acordo com o treinador André Luís para a sua continuidade no comando do Plantel Sénior para a época 2019/2020. É provável o anuncio de novos jogadores ainda no dia de hoje.



“O André vai continuar a fazer parte da família Tigres, além de ser um grande Treinador, o André é um grande Ser Humano. Ao André desejamos que a próxima época seja repleta de grandes sucessos”, refere a direção do clube em comunicado.