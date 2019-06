Fazendense contrata “truta”

O Fazendense assegurou a contratação de Nuno Carrapato para a temporada 2019/2020.



“O primeiro dos novos nomes é alguém que já passou pelo clube, com um currículo enorme. Esteve no mais alto nível do futebol nacional, tendo sido na Madeira que passou mais tempo, sendo certamente um dos jogadores mais experientes do nosso distrito”, sublinha o Fazendense.



Nuno Carrapato vai ainda ocupar um lugar na equipa técnica, como treinador de Guarda Redes.