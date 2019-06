Ao início da tarde, uma viatura ligeira não parou no sinal stop no cruzamento da Silvioptica, no centro de Almeirim, e embateu noutra que vinha na Rua Condessa da Junqueira.



O condutor da viatura que circulava na Rua Condessa da Junqueira assim que saiu do carro desmaiou e teve de ser transportado para o Hospital de Santarém.



Numa das viaturas estavam três crianças que não sofreram ferimentos.

