O Agrupamento de Escolas de Almeirim participou, neste ano letivo, no concurso no concurso SITESTAR.PT promovido pela DECO em parceria com a dns.pt. com três projetos e conseguiu um primeiro lugar.



O projeto realizado pela equipa Peacekeepers (Margarida Pereira, Matilde Nogueira e Sofia Pereira) e Professora Teresa Marcelino chegou à final e foi mesmo premiado com um 1º lugar na categoria “faz a diferença”, com o site https://micromundos.pt/.





Fotos de Teresa Cordeiro