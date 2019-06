Três nadadores de Almeirim na Selecção de Cadetes

A Selecção Regional de Cadetes de Santarém disputou no passado dia 8 de Junho, em Estremoz, o Torneio do Futuro que contou com a presença de 3 selecções regionais Portuguesas (Associação de Natação do Alentejo,

Associação de Natação do Interior Centro e Associação de Natação de Santarém).

Três nadadores da Secção de Natação da Associação Vinte Quilómetros foram chamados pelo Director Técnico Regional a representar a Selecção de Santarém e fizeram-no com muito brio.

Afonso Duarte disputou a prova de 100 Mariposa onde se classificou em 3º lugar e a prova de 200 Estilos que nadou em 3:21,89. Nos 400 Livres e nos 100 Costas a natação almeirinense foi representada por João Pinto que

conquistou dois lugares de pódio (Vencedor em costas e 2º lugar nos 400 Livres). O seu colega de clube, João Pinheiro, disputou as provas de 100 Estilos (4º Lugar) e de 100 Livres onde obteve o 3º lugar.