O Largo da Capela Velha, em Fazendas de Almeirim, vai receber no dia 2 de junho a iniciativa: “Antiguidades no Largo”.



As inscrições para os vendedores ainda estão abertas e devem ser feitas na Junta de Freguesia.



Os compradores podem dirigir-se ao Largo da Capela Velha entre as 9h30 e as 17h.