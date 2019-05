David Fonseca atua esta noite no Cine Teatro de Almeirim

A “Tour Radio Gemini” que David Fonseca tem apresentado pelo país, vai estar no Cine-teatro de Almeirim na noite deste sábado, 25 de maio, a partir das 21h30.

Após em Abril passado ter estreado no âmbito do festival “Soam As Guitarras” um conceito inédito de espectáculo que intitulou de “Radio Gemini_Closer”, será agora tempo de o levar a algumas salas do interior do país ainda antes do Verão chegar

A agenda de apresentações ao vivo de David Fonseca é ainda completada com os concertos de ar livre nos palcos e eventos mais importantes da cena musical nacional. Em celebração pela passagem de duas décadas desde a sua estreia com os Silence 4, David Fonseca tem no álbum publicado no ano passado – “Radio Gemini” – o veículo para uma viagem à sua criatividade tal e qual uma playlist em que as sonoridades que vem explorando mais recentemente se misturam numa selecção musical que se alarga a 20 anos de canções, algumas delas autênticos hinos transgeracionais.