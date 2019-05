OFICIAL: Manuel Francisco treinador do U. Almeirim SAD

Manuel Francisco foi oficialmente apresentado como treinador do U. Almeirim para a temporada 2019/2020.



O técnico é uma das figuras da história do U. Almeirim e tem, enquanto jogador muitos anos ao serviço do clube, e está também ligado a uma das últimas promoções aos nacionais, na altura com Pedro Murtenheira.



“Não tenho palavras para descrever o que sinto ao poder anunciar o Manuel Francisco como o primeiro treinador da UFC ALMEIRIM SAD.

Parabéns Manel tu mereces, obrigado Palhinha e Luís pela confiança, estamos juntos e em boas mãos”, sublinhou André Mesquita.







