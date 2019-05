Footkart regressa com juvenis

O Footkart vai ter na próxima época desportiva vai ter o escalão de juvenis,



“Depois de reunir, no decurso da presente época desportiva, um conjunto de situações que possibilitem o “ressurgimento” do escalão no clube a direção decidiu avançar para o Escalão de juvenis”, sublinhou Vasco Carvalho.



A partir da próxima semana o clube irá ter treinos abertos a todos os que quiserem ir experimentar no escalão de iniciados e juvenis.