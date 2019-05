Jantar Vínico e Leilão Solidário de Grandes Vinhos do Tejo

A turma da 2ª edição da pós-graduação de Wine Marketing & Events do ISLA Santarém está a organizar um Jantar Vínico e um Leilão Solidário de Grandes Vinhos do Tejo, feito por uma leiloeira credenciada, que terá lugar no próximo dia 1 de Junho, na Quinta do Casal Branco, em Almeirim, às 19h.

A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo associou-se a este evento numa parceria à qual também se associou a CVR Tejo.

Os alunos atentos à região decidiram aliar três fatores: competências próprias, promoção dos vinhos do Tejo e solidariedade. O lucro obtido com este evento solidário será entregue, na sua totalidade, a duas Instituições locais de solidariedade social: a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim e a Fundação Luiza Andaluz.

Pode fazer a sua inscrição para: jantarvinico.solidario@gmail.com a formalizar a inscrição com o nome e o número de pessoas para o jantar.

O pagamento deve ser feito por transferência bancária: IBAN: PT50 001800034454118302005, o envio do comprovativo da transferência deve ser feito obrigatoriamente para info@islasantarem.pt com a menção do nome das pessoas que inscreve e o nome de quem fez a inscrição.

O preço do Jantar é 40€/pessoa. O sinal deve ser de 20€/pessoa, sendo que o restante pagamento deve ser feito no dia do evento, na Acreditação. Se pretender fazer o pagamento integral pode fazê-lo também no ato da inscrição.

Para o leilão, a inscrição deverá ser feita na acreditação no dia e essa não acarreta qualquer custo nem qualquer compromisso em licitar ou comprar, uma vez que está incluído no preço do jantar.