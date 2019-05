‘Gala Tejo 2019’ brindou aos melhores do Concurso Vinhos do Tejo e do Tejo Gourmet

A Gala Tejo foi celebrada a rigor este Sábado, dia 18 de Maio de 2019, no Hotel dos Templários, no coração da cidade de Tomar. Perante a presença de 350 pessoas foi dado lugar à cerimónia de entrega de galardões no âmbito do X Concurso Vinhos do Tejo, bem como das melhores empresas e profissionais do sector, com a atribuição dos Prémios Vinhos do Tejo, nas categorias ‘Empresa Dinamismo’, ‘Empresa Excelência’, ‘Enólogo do Ano’ e ‘Prémio Carreira’ e do Tejo Gourmet – 9º Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo.



O X Concurso Vinhos do Tejo – o mais concorrido de sempre, com 183 vinhos – foi disputado com tenacidade. Para além das habituais ‘Medalhas de Excelência’, foram atribuídas duas ‘Grandes Medalhas de Ouro’, 29 ‘Diplomas de Ouro’ e 24 ‘Diplomas de Prata’.



A Gala Tejo, evento anual organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo em parceria com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, tem como objectivo promover a marca Vinhos do Tejo, estimular a produção vínica de qualidade e dar a conhecer os néctares da região num momento de união e confraternização entres os players do setor na região.

Excelência

Quinta da Alorna Alvarinho e Viognier Reserva – Quinta da Alorna – Branco 2017

Grande Ouro

CLAVIS AUREA Reserva – Quinta do Casal Monteiro – Tinto 2017

Ouro

QUINTA DA ALORNA ARINTO E CHARDONNAY RESERVA – Quinta da Alorna – Branco 2017

FALUA UNOAKED RESERVA – Falua – Sociedade de Vinhos – Tinto 2015 FALCOARIA COLHEITA TARDIA – Casal Branco – Branco 2014

FALCOARIA GRANDE RESERVA – Casal Branco – Tinto 2015 VARANDAS LICOROSO – Adega Cooperativa de Almeirim – Branco 2005

CONDE VIMIOSO RESERVA – Falua – Sociedade de Vinhos – Tinto 2015 VARANDAS – Adega Cooperativa de Almeirim – Branco 2017

QUINTA DA ALORNA ABAFADO 5 YEARS – Quinta da Alorna – Branco

FALCOARIA – CASAL BRANCO – Tinto 2015 Prata

PORTAS DO TEJO – ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM – Branco 2018 QUINTA DO CASAL MONTEIRO GRANDE RESERVA – QUINTA DO CASAL MONTEIRO – Tinto 2016

QUINTA DO CASAL MONTEIRO – QUINTA DO CASAL MONTEIRO – Branco 2018

QUINTA DO CASAL MONTEIRO TOURIGA NACIONAL, MERLOT E SYRAH – QUINTA CASAL MONTEIRO – Tinto 2017

FALCOARIA FERNAO PIRES VINHAS VELHAS – CASAL BRANCO – Branco 2016

Melhores Rosés da Colheita de 2018

TERRA DE LOBOS – CASAL BRANCO

O Tejo Gourmet distinguiu oito restaurantes com Grande Medalha de Ouro A noite de festa da Gala Tejo foi também contemplada com os prémios da 9.ª edição do Tejo Gourmet, o concurso que tem como objetivo promover a excelência na restauração, com destaque para a harmonização dos Vinhos do Tejo com uma gastronomia de índole tradicional, internacional e de autor.

Para Almeirim vieram as seguintes medalhas:

Prata: Lota 13 – Almeirim

Grande Medalha de Ouro Cisco – Cozinha Tradicional, que também arrecadou o galardão de Melhor Cozinha Tradicional.

António Ventura é galardoado com o ‘Prémio Carreira’

No âmbito dos Prémios Vinhos do Tejo relativos à prestação no ano transacto, o Prémio Carreira seguiu viagem com o engenheiro António Ventura, enólogo em várias adegas, nomeadamente na Adega Cooperativa de Almeirim. Natural do Cadaval, possui o legado da família no que toca à actividade da vitivinicultura, um património enriquecido com a formação em Indústrias Agro-Alimentares, na Escola Superior Agrária de Santarém, a licenciatura em Agronomia, na Universidade de Évora, e a especialização em Viticultura e Enologia, em 1983, no Instituto e Horticultura de Geisenheim, na Alemanha. É também responsável por muitas das equipas de enologia de adegas do país.

Na categoria Empresa Dinamismo, a Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, foi novamente contemplada.