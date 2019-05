Santeirim solidário com a jovem Diana

O Santeirim é muito mais um torneio de futebol veterano e isso ficou, mais uma vez demonstrado, no jantar que angariou 500 euros para a jovem Diana que precisa de comprar uma cadeira de rodas.



No dia 17 maio fizeram um saco com a bandeira do Santeirim a recolher donativos pelas mesas das várias equipas e em apenas 10/15minutos recolheram 500euros.



A Diana C. de 13 anos de idade precisa de uma cadeira de rodas nova pois a que tem já está pequena.

A Diana nasceu com SpinaBifida, que é uma malformação congénita caracterizada por um fecho incompleto do tubo neural, algumas vértebras que recobrem a espinal medula não são totalmente formadas. Já foi sujeita a várias intervenções cirúrgicas e precisa de uma cadeira de rodas.

Mas como esta em crescimento, neste momento precisa de uma cadeira nova adaptada à condição actual.