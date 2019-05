Mara Pimenta cumpre sonho

A novilhada de promoção aos novos valores realizou-se este sábado, dia 18 maio, no Campo Pequeno e ficou marcada pela estreia de Mara Pimenta na principal praça do país.



O primeiro novilho da noite – Quanza com 455Kg, pertencente à ganadaria Romão Tenório, foi lidado pela cavaleira praticante Mara Pimenta.



Mara destacou-se com dois ferros curtos e um palmito.



João Airoso, do Grupo de Forcados Amadores de Alter do Chão pega à segunda tentativa.