José Salvador avança até 2022

Depois da festa da subida no sábado, esta segunda-feira é dia de eleições no Hóquei Clube Os Tigres e José Salvador prepara-se para liderar o projeto até 2022.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou não devem surgir mais listas e José Salvador estará disponível para com Nuno Pardal continuarem a ser os homens fortes da modalidade no concelho.



Os dois dirigentes fizeram alguns contactos e estão prontos para avançar.



A Assembleia Geral está marcada para o auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, pelas 20h.



Fazem ainda parte a apreciação, discussão e votação do Relatório, Balanço e contas da Direção, bem como do parecer do Conselho Fiscal, relativamente ao excercício de 2017 e apreciação, discussão e votação do proposta do Conselho Fiscal, para aplicação dos resultados;