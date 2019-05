Tigres: Único atleta de Almeirim promovido fala com emoção da conquista e promete continuar

Frederico Neves reagiu com muita satisfação à subida de divisão e garante que em Almeirim tem ainda muito para ganhar.



O único atleta de Almeirim a integrar a equipa, sem incluir Rui Oliveira como adjunto, disse que foi “um sonho tornado realidade!”



Frederico lembrou que “há 17 anos comecei a patinar neste pavilhão e o destino ofereceu me a oportunidade de acabar a minha formação no meu clube e da melhor forma possível! Tive o prazer de trabalhar e partilhar o balneário com jogadores que vi a jogar ao mais alto nível e sempre admirarei. Só tenho que agradecer por me terem dado a oportunidade de concretizar este sonho. Somos de primeira mas ainda temos mais para conquistar juntos”, conclui o jogador.