Vinhos de Almeirim muito premiados

Foi mais uma grande noite para os vinhos de Almeirim no Concurso de Vinho de Portugal. Uma medalha Grande Ouro (foto) para a Quinta do Casal Branco e várias outras distinções de revelo.



A ViniPortugal divulgou, este sábado, dia 10 maio, a lista de vencedores do Concurso Vinhos de Portugal 2019, num jantar que teve lugar no Terminal de Cruzeiro do Porto de Leixões .





Medalha Grande Ouro

O Falcoaria Colheita Tardia 2014 – Casal Branco



Ouro

Falcoaria Vinhas Velhas 2017 – Casal Branco

Quinta Casal Monteiro Grande Reserva 2016 – Quinta Casal Monteiro





Prata

Clavis Aurea Reserva 2017 – Quinta Casal Monteiro

Conde Vimioso Colheita Selecionada Rosé 2018 – Falua

Conde Vimioso Colheita Selecionada Tinto 2018 – Falua

Conde Vimioso Reserva Tinto 2015 – Falua

Quinta Casal Monteiro Grande Reserva 2016 – Quinta Casal Monteiro

Terra de Lobos 2018 – Casal Branco

Varandas Grande Escolha 2017 – Adega Cooperativa de Almeirim

Varandas 2017 – Adega Cooperativa de Almeirim