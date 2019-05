Atleta de Almeirim na seleção nacional

A Federação Portuguesa de Atletismo divulgou a lista de convocados para o Encontro Internacional de Lançamentos, a realizar em Madrid a 18 de maio e há um almeirinense na convocatória.



Neste encontro participam equipas representantes de Portugal, Espanha, Dinamarca e Bielorrússia.

Gonçalo Muidine, atleta da 20Km Almeirim, está convocado para o Lançamento do Disco masculino.

A comitiva terá como responsável técnico Paulo Reis, Técnico Nacional de Lançamentos. Compõem ainda a comitiva nacional os técnicos Domingos Ferreira, Ricardo Monteiro, Luís Herédio, Carlos Tribuna, Elisa Costa, Silvério Manso, Raimundo Fernandez e Rui Santos, ficando o apoio médico a cargo de Marlene Carvalho.

A comitiva sairá de Lisboa a 17 de maio, regressando a 19 de maio, em transporte rodoviário, com partida e chegada na sede da Federação Portuguesa de Atletismo.



João Fulgêncio, treinador do atleta nos 20 kms, disse que é “um grande momento para a família do Atletismo de Almeirim! Muitos parabéns! O Gonçalo representa o mérito de um grupo de jovens que há vários anos se tem dedicado a um conjunto de disciplinas que tem tido enormes desafios ao longo do tempo.”