Depois da grande reinauguração, no passado dia 1 de maio, da Arena d ´Almeirim, os espectáculos continuam e já há cartaz do “ALL IN ONE ALMEIRIM FESTIVAL”.

Estarão presentes: Alia Clark, Tributo aos Queen com a Orquestra de Música da Câmara de Lisboa e DJ Littlephenom.

Os bilhetes estarão à venda em breve na ticketline, Quiosque O Almeirinense e na Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.