Ana Andrade homenageada com casa cheia

O cine-teatro de Almeirim encheu, no dia 30 abril, como se fosse um dos maiores espetáculos de música ou teatro, mas tratou-se sim de uma homenagem.



Foi uma noite de muitas emoções, na Gala de Homenagem à médica Ana Andrade.



A Dra. Ana Andrade foi a primeira médica de Almeirim, mas é também descrita como “uma mulher com um coração do tamanho do mundo”.