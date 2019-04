Campeão do distrital de futebol decide-se em Almeirim

Só na última jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, da Associação de Futebol de Santarém, é que se vai saber quem vai ser o campeão. O Coruchense, líder com 55 pontos, desloca-se ao terreno do União de Almeirim. Já o União de Santarém, segundo classificado, com 54 pontos, joga em casa, em Santarém, com o CD Torres Novas.



Na penúltima jornada que se disputou este domingo, 28 de abril, o União de Almeirim, perdeu por 1-4, com O Sport Lisboa e Cartaxo SAD. O Fazendense venceu, em casa, o Samora Correia por 2-0, em jogo que marcou a despedida de dois dos jogadores mais emblemáticos da equipa. “Licá” e Fábio “Nitra”, vão pendurar as botas e abandonar o futebol, para se dedicarem às suas famílias.