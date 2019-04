Já arrancaram as 24 Horas de Almeirim em Karting

A prova 24 Horas de Almeirim de karting teve início na tarde deste sábado, 27 de abril, no Kartódromo da Quinta da Conceição, em Almeirim.

Estão 20 equipas em competição, entre elas, o Jornal O ALMEIRINENSE.

O evento tem ter vários atrativos para além da prova. Durante a noite de sábado há animação com o DJ Ricky, a partir da 01h00 e no domingo, depois da entrega de prémios da corrida haverá uma aula de zumba com Inês Monteiro. Todas as atividades têm entradas gratuitas.

Para quem quiser acompanhar a prova em direto, pode fazê-lo por AQUI