Está de volta a tomatada… já há data e inscrições abertas

A Associação 20 kms de Almeirim já abriu as inscrições para a segunda edição da tomada. A guerra que só teve paralelo em 2018 vai realizar-se no dia 7 de setembro na Circular Urbana e devem ser utilizadas pelo menos 30 toneladas de tomate excedentário.



As inscrições podem ser feita aqui.



A iniciativa visa promover a boa disposição e ao mesmo tempo divulgar a agricultura, em particular o tomate que tem tanta história no concelho. O tomate usado neste evento é considerado matéria excedentária, de reduzido valor comercial e mesmo a água utilizada é substancialmente menos do que é utilizado, por exemplo, num pivot para rega ou no consumo doméstico no concelho de Almeirim.

Conselhos:

Utilize calças ou calções (a t-shirt será a fornecida pela organização) usados ou velhos já que as roupas não sobreviverão ao evento. Provavelmente, terá que as deitar fora após a festa ter terminado. Use sapatos confortáveis, com bom apoio, para que possa aguentar e manter os seus pés a salvo de choques ou contusões. Aconselha-se não usar chinelos. Sugere-se o uso de óculos de proteção, pois o sumo de tomate nos olhos pode tornar-se um pouco incomodativo para quem quer ripostar com sucesso. Consuma muita água e proteja-se do sol. Se pretender utilizar máquina fotográfica, certifique-se que a mesma está devidamente protegida. Haverá tomates por todo o lado!

Regras:

– Não transporte garrafas ou objetos duros que possam, eventualmente, prejudicar outros participantes.

– É expressamente proibida a utilização de objetos em vidro ou cortantes.

– Não deixe roupas ou objetos na rua.

– Antes de serem arremessados, os tomates devem ser esmagados nas mãos, para que o impacto nos outros participantes não seja doloroso.

– Mantenha distância de segurança da viatura de onde se lançam os tomates, de forma a evitar acidentes.

– Pare de arremessar tomates, sempre que for solicitado através dos meios sonoros existentes no local.

– Não é permitido o arremesso de qualquer outro tipo de objetos.

– Caso acompanhe um menor: (só com idade superior a 6 anos)

– mantenha-o continuamente vigiado;

– escreva-lhe um telefone de contacto num braço;

– Indique-lhe que caso de se perder, deve dirigir-se a algum membro da organização;

– mantenha-o distante da viatura de onde são lançados os tomates.

As 30 toneladas de tomate que foram utilizadas na Tomatada foram depois comidas por dezenas de vacas numa exploração agrícola da região.