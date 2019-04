Nova banda de Almeirim prepara disco

Pântano é uma banda de Sludge-Southern, Grunge cantado em bom português. Nascidos e criados num distópico deserto ribatejano, eles são o Nuno Rodrigues (WAKO, CUT) , Miguel Mateus (Subversive) e Arlindo Cardoso (Low Torque, NON) tendo como principais influências e referências, tudo que envolve os finais dos anos oitenta e principio dos noventa, em grande parte os filmes e sonoridades que ficaram alojadas no nosso imaginário.

O tema Semi-Alma foi captado e produzido por Pedro Mendes e a mixagem e masterização pelo Daniel Cardoso no USS. A banda encontra-se no momento a preparar o seu disco de estreia.

É uma sonoridade que poderá agradar aos fãs de Alice in Chains, Kyuss, Down ou até mesmo Ornatos Violeta”





Pântano – Semi-Alma