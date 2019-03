Suspensão de abastecimento de água em Almeirim

Devido a intervenções para a substituição de conduta no Sistema de Abastecimento de Água da Zona Industrial de Almeirim, haverá suspensão no abastecimento no período entre as 09h00 e as 12h00 do dia 27 de março, quarta-feira.

Locais afetados: a zona industrial de Almeirim (todas as ruas), a Urbanização Campos de Almeirim (ruas 1, 2 e 5), Rua Almirante Ernesto de Vasconcelos, a Rua da Adega, Rua de Coruche, Rua do Matadouro Municipal e a Rua Prof. Dr. António Baptista.

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).