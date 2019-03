DCM atuaram durante duas horas no Cine Teatro de Almeirim esgotado

A atuar em casa durante 2 horas o quarteto DCM, que já foi trio, apresentou um repertório revivalista para uma audiência com um público dos oito aos 80 que encheu a sala do Cine Teatro neste sábado, dia 23 de março.



Com uma nova sonoridade o público vibrou com as “velhas” músicas que encheram discotecas e salas de espetáculo na década de 80. Uma noite para recordar, saudosismos à parte, os grandes nomes da música portuguesa, brasileira e de expressão anglo-saxónica.



Reportagem alargada na próxima edição de O Almeirinense.