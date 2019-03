Confraria Gastronómica de Almeirim tenta distribuir mais de 3000 Sopas solidárias

A Confraria Gastronómica de Almeirim vai levar no próximo sábado, dia 23 de março, ao Mercado de Algés recebe mais de 1000 litros de Sopa de Pedra num evento solidário no âmbito de “Os Sabores de Portugal”. O evento solidário conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e de Almeirim.

No ano passado a Confraria Gastronómica de Almeirim confecionou 1000 litros de sopa da pedra, e no próximo dia 23, a Confraria de Almeirim com vai distribuir Sopa da Pedra para os mais necessitados e tentar superar os 1000 litros de sopa alcançados no ano passado. O ano passado os 1000 deram para 3000 sopas e este ano há a expetativa de se chegar a 3500 sopas.



Este evento tem como objetivo doar as refeições a instituições de apoio que posteriormente as distribuem na região de Oeiras.

A sopa será confecionada no Mercado de Algés e contará com o apoio e animação do rancho do concelho de Almeirim.

De 21 de março a 14 de abril, o programa “Os Sabores de Portugal” proporcionará aos visitantes do Mercado de Algés, várias iniciativas, como workshops, showcoockings, atuações ao vivo, concerto do Toy no primeiro dia e ainda um stand up comedy “A Pipoca Mais Doce” no dia 11 de abril