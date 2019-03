União de Almeirim afastado da final

O U. de Almeirim não vai marcar presença na final da Taça do Ribatejo em Juniores depois de ter perdido nas grandes penalidades com o Fátima.



A equipa almeirinense deslocou-se, no dia 16 março, ao Estádio Papa Francisco, para defrontar o CD Fátima SAD, e não foi além de um empate por 3-3. Já nas penalidades, a equipa da casa ganhou ao União de Almeirim por 5-4.

A 5 de março, na primeira mão, o U. de Almeirim jogou em casa no Estádio Municipal de Almeirim, contra o CD Fátima SAD, onde empatou 1-1.

O Fátima vai jogar a Final, no dia 1 maio, com o CADE. A equipa do Entroncamento ganhou à Ass. Acad. Santarém por 6-3, no Campo 2 Complexo Desportivo Bonito.