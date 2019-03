Temperaturas atingem máxima de 24 graus

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para valores acima dos 20 graus.

O sol e o bom tempo vieram para ficar. Na cidade de Almeirim as temperaturas máximas vão chegar aos 24 graus e as mínimas vão rondar entre os seis e os nove graus.

Confira as previsões para os próximos dias:

Terça-feira, max-22º; min-7º

Quarta-feira, max-20º; min-9º

Quinta-feira, max-22º; min-7º

Sexta-feira, max-23º; min-6º

Sábado, max-24º; min-8º

Domingo, max-24º; min-9º