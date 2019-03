Não há soluções, há caminhos: 19 março

Impressiona ver os estratagemas que as pessoas hoje encontram, racionalizando e disfarçando, para abandonar ou deixar de lado o espírito de sacrifício que temos de ter para com as crianças, os deficientes, os idosos e os doentes. Cada vez mais os débeis não têm lugar na sociedade, quando nos são tão necessários. Eles fazem-nos crescer e alargam o nosso coração, acordam-nos do sonho mau do mundo plastificado.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA