Já esgotaram os bilhetes para o Concerto dos DCM

Os bilhetes estão esgotados para o concerto dos DCM que vai

realizar-se no Cineteatro de Almeirim no dia 23 de março, confirmando a

tradição de sala cheia em 2019. Não haverá um segundo concerto pelo

facto da agenda da sala estar estar cheia.

Os DCM são um grupo de música formado em 2017 como um trio que

era composto por dois músicos terra, Alexandre Caipira na (voz) e Telmo

Marques na (bateria), e outro do concelho vizinho de Alpiarça, Luís do Vale

nas (teclas). Passou em 2018 a um quarteto integrando Fernando Piedade

no (baixo elétrico/contrabaixo). Os DCM são um grupo de temas

diversificados como o jazz, bossa nova, swing passando por muitos outros

temas que têm em comum.