Ginástica: 20 Kms chegam aos seis pódios

No passado domingo, dia 17 de março, decorreu no segundo Torneio Cidade de Rio Maior em Ginástica Acrobática a equipa da Associação 20 kms de Almeirim conseguiu seis pódios.



Participaram mais de 300 ginastas e mais de 15 grupos em competição.



A equipa almeirinense conseguiu pódios com: Maria Tomé, Rita Bragança e Carolina Franco – Infantis 3º Lugar; Matilde Oliveira, Teresa Jourdan e Mª da Luz – nível III 3º Lugar; Leonor Boiça, Leonor Farinha e Matilde Marcelino – nível II 2º Lugar; Maria Pereira e Maria Cravo – nível II 1º Lugar; Maria Ferreira, Camila Ferreira e Raquel Falcão – nível I 2º Lugar; Matilde Mello e Ema Jacinto – nível I 3º Lugar.



A treinadora da equipa, Maria Narciso, ficou orgulhosa de treinar esta equipa e agradece a “todos os participantes, aos ajudantes, aos apoiantes e à juíza. É importante ver o enorme trabalho que a Académica de Rio Maior está a realizar na modalidade de ginástica acrobática. Em poucos anos de existência consegue ter atletas masculinos e femininos em quase todos os escalões, encher o Pavilhão de Rio Maior e trazer a Rio Maior nove conceituados clubes de ginástica com mais de 300 atletas.”