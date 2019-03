Está ai a segunda eliminatória do “Mostra que és uma Estrela”

O Posto Territorial da GNR de Almeirim, a Seção de Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial da GNR de Santarém e o Agrupamento de Escolas de Almeirim organizam, dia 20 março, a segunda eliminatório do concurso “Mostra que és uma Estrela – Quem sabe, sabe; Quem não sabe fica a saber”.



O concurso realiza-se no Cine Teatro de Almeirim, para alunos do 4º ano, com a parceria da Câmara Municipal de Almeirim, da CPCJ de Almeirim, da Associação de Pais e da Associação de Estudantes da Escola Secundária Marquesa da Alorna.



O referido concurso é de conhecimentos e tem como objetivo verificar o nível de conhecimento de cada aluno, tendo ocorrido no dia 27 de fevereiro, a primeira eliminatória de quatro eliminatórias.



As meias-finais irão ser realizadas a 3 de abril e a final a 15 de maio, no Pavilhão Alfredo Calado.