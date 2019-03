E quando Bruno Lage sai do banco e vai à bancada

Antes do jogo com o Belenenses, no dia 11 de março, na habitual volta ao campo antes do jogo começar, o treinador do Benfica foi à bancada dar um abraço a um velho conhecido: António Botas Moreira, Presidente do Fazendense.



Recorde-se que em 2000/2001, com Jaime Graça, Bruno Lage trabalhou nos seniores do Fazendense.



António Botas Moreira, mesmo depois do Benfica ter empatado a dois golos, com o Belenenses, disse que era “um dia muito especial com um abraço ao meu amigo Bruno Lage. São assim os grandes homens.”