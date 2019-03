Híbridos da Toyota apresentados em Santarém

No passado dia 16 de março, a Toyota, concessionário de Santarém, convidou várias entidades e particulares para um test drive dos seus híbridos e em especial o novo Corolla, oferecendo assim a oportunidade de o conduzir em estreia absoluta.

A Caetano Auto concessionário Toyota, faz parte da Caetano Retail organização que agrega as empresas do Grupo Salvador Caetano que desenvolvem a atividade de distribuição e reparação automóvel de diversas marcas em Portugal. A Caetano Retail abrange 6 áreas de negócio – automóveis novos, automóveis usados, assistência, colisão, peças e financiamento – tendo uma presença geográfica que se estende por todo o território nacional. No total conta com mais de 100 pontos de venda e assistência. Da carteira de negócios fazem ainda parte 25 Centros de Colisão, 28 Centros de reparação de vidros e 2 Centrais de peças multimarca.

A caravana saiu do concessionário, situado na zona industrial de Santarém, por volta das 13h e seguiu para Almeirim, após algumas trocas de condutores, para almoçar no novo restaurante Domji Restaurant, que abriu recentemente, propriedade de José Carlos Silva.