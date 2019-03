Cantor brasileiro Max Costa na Escola Secundária de Almeirim (vídeo)

O artista brasileiro Max Costa esteve presente esta segunda feira, dia 18 de março, na Escola Secundária Marquesa da Alorna, em Almeirim, para apresentar o quarto álbum “Overnight”, que foi lançado a 31 de outubro do ano passado.

Max Costa é filho de uma cantora e de um jornalista. Nasceu em Minas Gerais, no Brasil, e desde cedo demonstrou ter talento para a vida artística. Com apenas 16 anos já atuava em concertos com uma banda em festivais. Ganhou um prémio de melhor vocalista e melhor banda no Festival de Música do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, em 1987.

O Jornal O Almeirinense esteve presente na atuação de Max na Escola Secundária Marquesa da Alorna e colocou-se na pele dos jovens alunos, e com recurso a telemóvel também recolheu imagens do concerto.