NERSANT promove Dia Aberto à Internacionalização na Startup Santarém

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, realiza no dia 21 de março, na Startup Santarém, o Dia Aberto à Internacionalização. O evento pretende sensibilizar a comunidade empresarial para os mecanismos de apoio à exportação das empresas. As inscrições são gratuitas.

Das 09h30 às 17h30 do dia 21 de março, a NERSANT vai levar a efeito na Startup Santarém o Dia Aberto à Internacionalização, que pretende dar a conhecer os apoios existentes para a exportação das empresas. Do evento constam, para além do lançamento das ações de internacionalização em agenda, sessões de apresentação sobre os mecanismos de financiamento à exportação, bem como esclarecimentos sobre as condicionantes e oportunidades de negócio em vários mercados.

Publicidade

O primeiro workshop acontece às 10h00, sobre os mecanismos de financiamento e cobrança na exportação. Às 10h30 é apresentado o mercado do Vietname, seguindo-se, às 11h00, a apresentação do mercado do Gana e Costa do Marfim. Às 11h30, ocorre uma sessão sobre as oportunidades inerentes ao mercado cabo-verdiano. A última sessão da manhã decorre às 12h00, com a realização de um workshop sobre os certificados de origem, os certificados de venda livre e os Carnet ATA.

Os trabalhos retomam às 14h30 com uma sessão sobre os seguros de crédito e o financiamento do comércio internacional. Às 15h00 realiza-se seminário sobre o mercado de Moçambique, às 15h30 sobre o mercado do Canadá, às 16h00 sobre o mercado francês e às 16h30 sobre os Emirados Árabes Unidos.

O Dia Aberto à Internacionalização encerra às 17h00, com uma sessão de esclarecimentos sobre a conformidade do produto e condicionantes de entrada em mercados. A participação no evento é gratuita mas carece de inscrição online no portal da NERSANT em www.nersant.pt.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.