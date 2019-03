Mação acolhe competição empresarial organizada pela NERSANT

A 23.ª edição do Challenger NERSANT acontece já em maio, nos dias 17 e 18, desta vez no concelho de Mação. Trata-se de uma evento desportivo e de lazer, com componentes pedagógicas, uma vez que, através da realização de provas de team building, as equipas de trabalho saem reforçadas e, logo, mais produtivas. Para além disso, o caráter lúdico do evento, resulta ainda num melhor ambiente de trabalho para as empresas que nele participam.

Canoagem, Slide, Rapel, Escalada, BTT, Arborismo, Jogos de Estratégia como Paintball, Orientação e Tiro com Arco são apenas algumas das muitas atividades que o evento vai proporcionar. No momento, estão já inscritas diversas empresas da região.

Publicidade

As empresas interessadas em inscrever uma ou mais equipas no evento, podem ainda fazê-lo, bastando para o efeito registar a sua intenção no portal da NERSANT em www.nersant.pt. Para mais informações sobre o evento, está ao dispor o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.