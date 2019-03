Presidente “abre correio” e recebe boa noticia

A Câmara de Almeirim recebeu o diploma que atesta que paga a horas e o Presidente da autarquia exibiu nas redes sociais o que atesta este estatuto que conquistou em 2016.



Tal como O ALMEIRINENSE tinha noticiado, no último trimestre de 2018 o prazo médio de pagamento foi de três dias.



“De realçar que para muitos agentes económicos esta informação faz com que sejam muito mais competitivos nos preços que apresentam. No final, contas equilibradas, reduzem custos”, sublinhou Pedro Ribeiro que fez o anúncio na sua conta pessoal do Facebook.