Mário Nelson hospitalizado

O treinador do U. Almeirim foi hospitalizado na segunda-feira, 25 fevereiro, com uma dor forte numa perna e não esteve nos treinos da equipa esta semana.



Mário Nelson ficou internado até quarta-feira no Hospital de Torres Novas e aguarda o resultado de exames complementares.



O ALMEIRINENSE sabe que o técnico mesmo no hospital foi falando com André Mesquita, homem forte do futebol sénior do clube, sobre a semana de trabalho, o próximo jogo e o trabalho normal numa equipa sénior.



O técnico espera ter aval médico para voltar sexta-feira.