Atletas dos 20 kms fazem figura no Nacional de juniores

No último fim de semana, 23 e 24 de fevereiro, os atletas dos 20 kms de Almeirim estiveram a a Associação 20 km de Almeirim no Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta e com lugares, quase sempre, entre os dez primeiros.

Na primeira jornada (sábado), Guilherme Cavaleiro obteve a marca de 3,60m no salto com vara, sendo novo recorde pessoal e ficando no 7° lugar.

Ainda no primeiro dia, Tatiana Gonçalves no salto em altura fez 1,45m, classificando-se na oitava posição. Nos 400m, a atleta com 61,46s ficou na 14.ª posição.

Na segunda jornada (domingo), Gonçalo Muidine no Lançamento do Peso (6 kg) com o melhor ensaio a 11,34m, classificou – se no 12° lugar.

Tatiana Gonçalves nos 60 m barreiras (84 cm) registou 9,83s, sendo novo recorde pessoal.

Nota também para a participação do atleta

Gonçalo Muidine no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos que decorreu este sábado em Vagos. O atleta competiu no Lançamento do Disco (1,750 kg), obtendo a melhor marca a 34,63m e classificando- se na 9.ª posição.