Mau comportamento: Atleta do U. Almeirim parte porta e vidro em instalações municipais

O jogo do U. Almeirim realizado no Estádio Municipal, no dia 3 fevereiro, deixou marcas na equipa de Mário Nelson. A derrota por 4-1 levou os escalabitanos a fugirem para o segundo lugar e mais grave que isso.



Um atleta do U. Almeirim partiu um vidro e danificou uma porta do complexo municipal que a autarquia cedeu gratuitamente ao clube.



A autarquia exigiu o pagamento do danos e pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o pagamento a rondar os 150 euros já terá sido feito.



Recorde-se que a equipa sénior do U. Almeirim está no ultimo lugar do prémio disciplina da Associação de Futebol de Santarém.